باحث: أفريقيا ستمثل ربع سكان العالم بحلول 2050.. فيديو

قال الدكتور أسامة السعيد، باحث في الشؤون الدولية، إن الزيادة السكانية في حد ذاتها كرقم مجرد لا تبدو مشكلة، ولكن المشكلة تكمن في اقتران هذه الزيادة غير المخططة بمحدودية في الموارد وعدم استغلال رشيد لها، وهذا ما ينطبق على الحالة الأفريقية.

سكان أفريقيا:

وأشار أسامة السعيد، إلى أن القارة الأفريقية هي الأكثر نموًا من حيث التعداد السكاني ومتوقع أن تمثل ربع سكان العالم في 2050، لكن هؤلاء السكان يعانون من الفقر وانعدام الأمن الغذائي ومشكلات متعلقة بانتشار الأمراض.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن أفريقيا قارة غنية بالموارد الطبيعية والموارد البشرية، وتمتلك نحو 33% من موارد العالم الطبيعية وربع الأراضي الزراعية القابلة للزراعة، وبالتالي، فإنها تمتلك موارد كبيرة.

وأوضح أنه لأسباب بعضها طبيعية وأخرى متعلقة بعدم الاستقرار السياسي وانتشار الفساد والتغيرات المناخية لا تُستغل هذه الموارد، وهو ما يضع القارة الأفريقية في مأزق حقيقي فيما يتعلق بالنمو السكاني.