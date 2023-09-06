بالفيديو.. الوفد تكشف حقيقة ازاله لافتات مرتضي منصور من أسوار نادي الزمالك

انتشرت أنباء مساء أمس الثلاثاء عبر موقع التواصل الاجتماعي، عن ازاله لافتات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق من قبل اللجنه الثلاثية التي يترأسها عماد البناني.

وتكشف بواية الوفد عن حقيقة ازاله اللافتات مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

حيث تفقدت بوابة الوفد في الساعات الصباحية صباح يوم الأربعاء للتأكد من صحة الأمر عبر فيديو خاص للوفد، وجدت عدم ازاله اللافتات متواجدة بصورة طبيعية

وفي سياق متصل ، أغلقت أبواب تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت القاهرة.

قام الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك بجوله تفقدية للجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي، في إطار المتابعة اليومية له.

وتقدم في أول يوم كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم بالأمس ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتقدم اليوم الأربعاء ٣ مرشحين وهم حمدية كمال و أشرف إمام مروة أميرة الرفاعي.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.