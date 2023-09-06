أزعج مرتضى منصور.. إعادة المرافعة في الاستئناف على براءة محامٍ شهير

قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، بإعادة المرافعة في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد محامٍ شهير، في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمقضي فيها خلال حكم أول درجة بالبراءة من تهمة سب وقذف وتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بقبول استئناف محام شهير شكلا، وتأييد الحُكم السابق بحبسه لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ 40 ألف وواحد جنيه تعويضا مدنيا بتهمة الاعتداء على حُرمة الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وفي قضية أخرى ضد المحامي الحاصل على البراءة في تعمد إزعاج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبته بالحبس شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغًا وقدره 40 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب المستشار مرتضى منصور.

وجاء في الدعوى، أن المحامي تعمد مضايقة وإزعاج المستشار مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، قبل أن يرفع الأخير دعوى قضائية ضده؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة المحامي المذكور بالحبس شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغا وقدره 40 ألفًا.

ومن جهة أخرى قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور.

ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.