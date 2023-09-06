محافظ الشرقية يُكرم اللاعبة ريحاب رضوان بطلة العالم في رفع الاثقال البارالمبية

المقامة بدولة الامارات العربية..

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنة قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بمنحها شعار المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية في بطوله العالم لرفع الأثقال البارالمبي والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 130 كجم ضمن منافسات وزن 55 كجم، جاء ذلك في حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعددًا من نواب البرلمان وأفراد أسرتها .

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع متمنياً للبطلة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب محافظ الشرقية، عن سعادته لفوز البطلة ريحاب رضوان بالميدالية الذهبية، مؤكدًا أن الشرقية تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، مشيرًا أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليًا، لافتًا إلى أن الإعاقة لن تمنع اللاعبة من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات اللازمة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم البلاد وعزف السلام الوطني لمصر أمام جميع دول العالم.

ومن جانبها أعربت لاعبة رفع الاثقال البارالمبي عن سعادتها لاستقبال المحافظ لها اليوم وتكريمها باهدائها شعار المحافظة وشهاده تقدير ومكافأة مالية ليمثل لها قوة دفع حقيقية لمواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ورفع اسم مصر عالياً.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، هنأ لاعبي منتخب مصر للكاراتية من أبناء المحافظة لحصولهم على مراكز متقدمة في بطولة افريقيا للكاراتية، والتي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 22 اغسطس الجاري بمدينة كازابلانكا بدولة المغرب، بمشاركة لاعبين من مختلف الدول العربية متمنياً لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة قادرة علي رفع اسم مصرعالياً في المحافل الرياضية العالمية، مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة الكارتية، لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى فوز اللاعبة أروي مصطفى الغريب بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن ٥٤ كجم كومتية، وفوز اللاعب عبد الرحمن أحمد خليل بالميدالية البرونزية والمركز الثالث ناشئين كاتا جماعي، وفوز اللاعبة مريم طنطاوي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث وزن ٦١ كجم كومتية، وفوز اللاعب عبد الرحمن هشام بالميدالية الفضية والمركز الثاني كاتا رجالي جماعي، وذلك بعد منافسات قوية أتسمت بالندية والروح الرياضية العالية من جميع اللاعبين المشاركين بالبطولة.

وكان الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قد هنأ اللاعبة أروى غريب لاعبة منتخب مصر للكاراتيه ونادى ههيا الرياضى، لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للكاراتية والتي أقيمت بدولة المغرب بمدينة "كازبلانكا" خلال الفترة من 12 حتى 22 أغسطس الجارى بمشاركة لاعبة منتخب مصر للكاراتية ونادى ههيا الرياضى، وذلك فى حضور مسئولى الاتحاد الأفريقى والأشقاء من الدول العربية والأفريقية.

وقدمت اللاعبة أروى الغريب، مباريات قوية وأداء فنى متميز خلال البطولة، واستطاعت الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 54 كجم، والصعود إلى منصات التتويج ورفع علم مصر عاليًا.

وقدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، التهنئة إلي اللاعبة أروى الغريب ومجلس إدارة النادى والجهاز الفنى والإدارى، متمنيًا دوام التوفيق فيما هو قادم.