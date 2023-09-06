تفاصيل تقديم محمود حميدة عرض مسرحي بحفل ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

كشفت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الدورة الثلاثين، أن النجم محمود حميدة، سيكون مفاجأة حفل ختام الدورة الحالية، حيث سيقدم عرض مسرحي صغير خلال الحفل، وذلك تقديرًا من إدارة المهرجان لمسيرته الفنية الكبيرة والممتدة.

ومن جانبه رحب الفنان محمود حميدة، بالمشاركة في حفل ختام المهرجان لهذا العام، نظرا لقيمة المهرجان التاريخية بين المهرجانات المسرحية العالمية.

وكان قد ذكر حميده أثناء تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية: "أنا شخص حياته المسرحية مليئة، لكن لا أحد يعلم عنها أي شيء، والمسرح أهميته من أهمية الحياة، فلا حياة دون مسرح، لأنه يعتبر الهوية للفنان"،.

وأيضًا له تصريح أثناء تكريمه منذ شهور من فريق مسرحية "حتى تانية": "مجتمع بلا مسرح تسوده الفوضى".

يذكر أن المخرج هاني عفيفي، سيقوم بإخراج حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والذي سيقدم فقرة فنية مدتها 10 دقائق.

ويتم خلال الحفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثلاثين من المهرجان، ومن المقرر أن تقوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان بتسليم الجوائز.

وتختتم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل، والذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من نجوم المسرح المصري، وعدد من الرموز المسرحية العربية والأجنبية.