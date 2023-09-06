بوريطة يُؤكد رؤية المغرب بالعمل العربي المشترك بما يواكب القضايا التنموية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رئيس المجلس الوزاري العربي للدورة 160، إن رؤية المملكة المغربية والملك محمد السادس ، تؤمن بالعمل العربي المشترك الذى يواكب القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية كرؤية عربية شاملة

وأوضح ناصر بوريطة ، خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن بلاده تواكب تنفيذ قرارات القمة السابقة والتجهيز للقمة المقبلة.

كما أوضح أن هناك تحديات كبيرة تستوجب الحكمة لتحقيق استقرار الوحدة العربية وتنفيذ تطلعات شعوبنا العربية.

ونوه بوريطة، إلى أنه تم الاتفاق على عدد من القرارات فى اجتماع المجلس اليوم ، ومن أهمها التحرك العربى وأداء الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

القرارات العربية بشأن سوريا وليبيا والسودان

وأضاف: كان هناك العديد من القرارات العربية بشأن سوريا وليبيا والسودان ووضع حلول لها.

وأشار إلى أنه تم التباحث بشأن الأمن الغذائى، مؤكداً أن جميع القرارات تم اتخاذها وإقرارها بالتوافق.

وسلمت مصر رئاسة الدورة الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إلى المغرب.

وسلم سامح شكرى وزير الخارجية رئاسة الدورة الحالية وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة.

وقال بوريطه خلال كلمته اليوم فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إنه يتقدم بالشكر لمصر خلال رئاستها للدورة السابق لمجلس الجامعة العربية.

وأشار إلى أن المتطوعات المناخية أثرت سلبا على الدول العربية ولا يمكن التجاوز عن تلك التغيرات والمخاطر.

وطالب بانهاء الخلافات البينية للدول العربية والبدء فعلا فى مسيرة العمل العربى المشترك والاشتغال على التكامل العربى.

وعقد وزراء الخارجية جلسة مغلقة عقب الجلسة الافتتاحية باعتماد مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون في جلستهم أول أمس الإثنين، والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والشئون العربية والأمن القومي العربي والشئون السياسية الدولية والاجتماعية وحقوق الإنسان والشئون الاقتصادية والقانونية.

كما عقد وزراء الخارجية العرب عدة اجتماعات علي هامش الاجتماع الوزاري تختص بتنفيذ القرارات والالتزامات على المستوي الوزاري ويشارك فيها ترويكا مجلس الجامعة علي مستوي القمة ويمثلها وزراء خارجية الجزائر والسعودية والبحرين والترويكا على مستوى مجلس الجامعة ويمثلهم وزراء خارجية ليبيا ومصر والمغرب واجتماع اللجنة مفتوحة العضوية لدعم فلسطين واجتماع ثالث للجنة الوزراية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس.