السعودية.. تفاصيل الحصول على سند الزواج

السعودية.. سند الزواج، يبحث الكثير من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، عن كافة التفاصيل للحصول على سند الزواج وهي المنحة المقدمة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان للنهوض بوضع الأسر المستحقة وتوفير الحياة الكريمة لهم والحياة الاجتماعية ودعم شباب الممكلة.

منحة سند الزواج

وتعمل منحة سند الزواج على تشجيع الشباب على الزواج وتأسيس أسرتهم، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتخفيف العبء على هؤلاء الشباب، حيث تعد مبادرة سند للزواج واحدة من أهم المبادرات الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بطرحها وفقًا لشروط التي تتطلبها من المتقدمين للحصول على المنحة.

شروط الحصول على سند الزواج

أن يكون ذلك الزواج هو الأول للمتقدم.

يمضي على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج من 21 عام حتى 40 عام..

عمر الزوجة من 18 حتى 40 عام.

تكون الزوجة هي المرة الأولي لها للزواج وليست مطلقة أو أرمل

على المتقدم الحصول على شهادة الثانوية العامة.

عدم تجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي.

تمنح الأولية لذلك الدعم من أبناء الشهداء والأيتام ومن ذوي الهمم.

الأوراق المطلوبة للحصول على سند الزواج

وجود شهادة الوفاة في حالة الأيتام والأرامل.

وجود صورة من الهوية الوطنية سارية

توفر شهادة الحساب البنكي الخاص بك.

وجود شهادة المؤهل الدراسي بالحصول على الثانوية العامة.

توفر شهادة الإعاقة لذوي الهمم.

توفر شهادة الزواج.

وجود شهادة الراتب من جهة العمل.

خطوات الحصول على سند الزواج

خطوات الحصول على سند الزواج

الدخول على منصة سند

النقر على مبادرة الزواج.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام.

يجب اجتياز دورة الوعي المالي.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

يجب إرفاق كافة المستندات والأوراق.

إدخال رمز التحقق المرسل على جوالك.

أخيرًا سوف يتم مراجعة الطلب، وإرسال رسالة للمتقدم بالقبول أو الرفض.