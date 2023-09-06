الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد العوضي بطل فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الفنان أحمد العوضي،  عن تعاقده لبطولة فيلم “الإسكندراني” في أول تعاون بينه وبين المخرج خالد يوسف العائد للسينما بعد غياب وأول بطولة مطلقة للعوضي على الشاشة الكبيرة ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ونشر العوضي، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”أثناء توقيعه على العقد ويقف بجواره المخرج خالد يوسف.  

وعلق العوضي، علي الصور قائلا: بسم الله توكلنا علي الله .. تم التعاقد على فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف .. إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي.

مواد متعلقة

خالد يوسف وحمدين صباحي وزهران وتليمة يستقبلون "دومة" فور الإفراج عنه.. صور

بطولات أحمد العوضي في الساحل الشمالي.. أنقذ شبابًا من الغرق والأسرُ تشكرُهُ

الجريدة الورقية