أحمد العوضي بطل فيلم "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف (صور)

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن تعاقده لبطولة فيلم “الإسكندراني” في أول تعاون بينه وبين المخرج خالد يوسف العائد للسينما بعد غياب وأول بطولة مطلقة للعوضي على الشاشة الكبيرة ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ونشر العوضي، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”أثناء توقيعه على العقد ويقف بجواره المخرج خالد يوسف.

وعلق العوضي، علي الصور قائلا: بسم الله توكلنا علي الله .. تم التعاقد على فيلم الإسكندراني للمخرج الكبير خالد يوسف .. إن شاء الله فيلم يليق بكل إخواتي.