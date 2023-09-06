براءة أحمد عيد عبد الملك من سب مرتضى منصور

قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور.

ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

وفى وقت سابق طالب المستشار القانوني للنادي الأهلي وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تنفيذ الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك من خلال طلب تقدم به للنائب العام.

الخطيب يطالب بحبس مرتضى منصور

وتقدم المستشار محمد عثمان بطلب للمستشار النائب العام بتاريخ 22 من شهر أغسطس الجاري 2023، يتعلق بشأن حبس مرتضى منصور من خلال تنفيذ الحكم الذي صدر ضده مسبقًا في القضية رقم 45 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة.

وطالب محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، تنفيذ الحكم المشار إليه ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق؛ بسبب صدور حكم جديد في حقه بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ قبل أن تنتهي مدة الإيقاف 3 سنوات.