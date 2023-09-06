الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مجلس الوزراء يهنئ فلاحي ومزارعي مصر بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

 تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر، مع اقتراب الذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مشيرًا إلى أن الدولة تتطلع لهم دومًا بعين الإعزاز، تقديرًا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد، ودورهم المُتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري.

 

txt

وزير الزراعة: تنمية سيناء في الـ 10 سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل

 توفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين:

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية ستظلُ حريصة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين في مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة في هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.

txt

الحوار الوطني.. محمود فوزي: قضايا المحور الاقتصادي مرتبطة بقطاع الزراعة في مصر

 جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مواد متعلقة

الزراعة تكشف حقيقة قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك (فيديو)

الزراعة توزع 300 عقد للمنتفعين بالأراضي الزراعية في سيناء

الزراعة تتابع منظومة الرقابة وحوكمة الأسمدة في الإسماعيلية

الجريدة الورقية