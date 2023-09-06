مجلس الوزراء يهنئ فلاحي ومزارعي مصر بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح

تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر، مع اقتراب الذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مشيرًا إلى أن الدولة تتطلع لهم دومًا بعين الإعزاز، تقديرًا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد، ودورهم المُتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري.

توفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين:

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية ستظلُ حريصة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين في مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة في هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.