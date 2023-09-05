الحوار الوطني.. محمود فوزي: قضايا المحور الاقتصادي مرتبطة بقطاع الزراعة في مصر

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القضايا التي يناقشها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، مرتبطة ارتباطا قويا بقطاع الزراعة في مصر، وخاصة الانتاج الزراعي، ولا يمكن أن تنفصل عنها.

وأشار فوزي خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك توصيات مهمة للغاية خرجت بها جلسات الحوار مرتبطة بقطاع الزراعة في مصر يمكنها أن تساهم في حل القضايا المطروحة حاليا.



ولفت فوزي إلى أن التوصيات المرتبطة بقطاع الزراعة في مصر شملت محورين وهما الأهم الأول زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبذر الكتان القطن،.

وأوضح فوزي أن التوصية الثانية كانت وضع آلية لضمان حصول مستأجري الأراضي على مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة، ودعم الفلاح.

وأشار فوزي إلى أن الأمانة العامة للحوار رفعت هذه التوصيات المقترحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل حلول لكافة المقترحات والمشاكل الخاصة بقطاع الزراعة في مصر.