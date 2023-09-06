الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

وفري فلوسك وحضري السمسمية استعدادًا للمولد النبوي الشريف

سمسمية
سمسمية

أيام قليلة تفصلنا عن المولد الشريف، الذي يترقبه المسلمون في كل بقاع الأرض، ويستعدون لهذا اليوم بشراء حلوى المولد، فتعد من أهم العادات التي يتبعها الجميع في هذا اليوم، لذا نقدم لك طريقة تحضير السمسمية في المنزل، وهي من الحلويات التي يفضلها الجميع؛ لمذاقها اللذيذ وسهولة تناولها.

 

السمسمية

طريقة تحضير السمسمية

مكونات السمسمية

3أكواب سمسم محمص.

كوب سكر.

 وكوب ماء.

 ونصف كوب عسل نحل.

 ورشة ملح ليمون.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

 

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طريقة التحضير:

 تحضير إناء ويتم إضافة وخلط  السكر والماء  وملح الليمون.

 ثم نضيف عسل النحل وماء الزهر.

 ثم نضع الخليط على النار  لمدة 15 دقيقة مع التقليب.

ثم نقوم بإضافة السمسم المحمص على الخليط مع التقليب الجيد.

ثم نضع الخليط في صينية ونقوم بتسوية سطحها.

 ثم نتركها تبرد ثم نقطعها ونقدمها لأفراد الأسرة.

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