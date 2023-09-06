الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلاوة المولد.. حضري السودانية في المنزل بمكونات بسيطة

السودانية
السودانية

توفر السودانية العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، منها الدهون غير المشبعة، وأحماض أوميجا 6 الدهنية، ومكمل ل-أرجينين، والألياف، الفيتامين E، والستيرول النباتي، وهذه المواد جيدة لصحة القلب، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل استعدادًا للمولد النبوي الشريف.

 

السودانية

طريقة عمل السودانية

المقادير

نصف كوب سكر

نصف كوب ماء

2ملعقة عسل جلوكوز

ملعقة عصير ليمون

ملعقة ماء ورد

كوب سوداني

 

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شروط وخطوات التقديم على عمرة المولد النبوي 2023

طريقة التحضير

يعقد السكر والماء وماء الورد والجلوكوز والليمون على النار حتى تتماسك.

يضاف إليها السوداني ويقلب جيدًا.

يفرد في صينية مفروشة أكياس بلاستيك مدهونة زيت.

يترك 5 دقائق ثم تقطع بسكينة كبيرة ويترك ليبرد.

ونفس الطريقة مع الحمصية والحمص واللوز والبندق.

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