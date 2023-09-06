رئيس مياه القناة: يتفقد مدينة اللقاحات والأمصال بسرابيوم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن انجاز 95 % من أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب، وتم الانتهاء من إنشاء عدية دفع موجه علي ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبوصوير بطول 300 متراً، كما تم الانتهاء من أنشاء عدية دفع موجه علي ترعة الكيلو 5 طريق الإسماعيلية القاهرة بطول 150 متراً.

وأكد عصمت، أنه تم الانتهاء أيضا من تنفيذ عدية دفع موجه أمام مدينة اللقاحات بطول 270 متراً، والانتهاء من أنشاء عدد ثلاث عدية علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير الأولي بطول 130 مترا، والثانية علي ترعة الكيلو 7 بطول 370 متراً، والثالثة بمنطقة 6 أكتوبر بطول 200 متراً، كما تم الانتهاء من أنشاء عديات معلقة علي مصرف المحسمة والمنايف قطر 12 بوصة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع وبصفه مستمرة ميدانيا جميع الأعمال بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يتم الانتهاء من 95 % من مد الشبكات، والذي يبلغ طوله 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى الغاز الطبيعى، والكهرباء، والاتصالات.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال، مضيفا علي المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أننا تعاملينا مع عدة بلاغات عن أعطال وكسور مفاجئة في شبكات مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 300 مم بالتل الكبير، وخط 12 بوصة المغذي للورش الحرفية بمدينة المستقبل، وخط 300 مم بقرية العطار دائرة مركز ابوصوير، وخط 450 مم أمام محطة أبوصوير الكبري.