تعرف علي زيارة محافظ الشرقية المفاجئة للمنشآت الخدمية بأبوحماد| صور

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمركز طب الأسرة بقرية العباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المركز، والتأكد من إلتزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية.

واطلع محافظ الشرقية، على سجل الحضور والإنصراف ليقرر إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين قائلاً: أنه من غير المقبول أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد طبيباً أو ممرضاً في استقباله لتأديتها إليه بالشكل المرضي، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ولن يقبل بتقصير موظف في اداء عمله.

وكلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف لجان المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والتوابع لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وحرص محافظ الشرقية، على تفقد مركز شباب القرية للتأكد من فتح أبوابه أمام أبناء القرية وممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكداً أن مراكز الشباب ‏تُساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً، وكذلك تنمية ‏قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لخدمة المجتمع وتلاحظ له عدم تواجد العاملين بالمركز ليقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتوجه محافظ الشرقية، لقرية سويد التابعة للوحدة المحلية بالحلمية، وتفقد عدد من شوارع القرية لمتابعة اعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة اول بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

وأصدر محافظ الشرقية، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بمدرسة التمريض بأبو حماد ليفاجئ بغلق أبوابها وعدم تواجد العاملين بمقر عملهم، ليقرر أيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير المتواجدين.

وأكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة مراكز تقديم الخدمة بنطاق المحافظة لمتابعة منظومة العمل ورفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق للتنسيق مع رئيس حي ثان، والبدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة شارعي وادي النيل والحمام ومنطقة لكوظ بمدينة الزقازيق، ورصف الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الانترلوك، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها باعتبارها تُعد من أقدم المناطق بالمدينة ولتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

جاء ذلك خلال جولته بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة نوبتجية أعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات لإعادة الانضباط للشارع، والوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما حرص محافظ الشرقية، على متابعه أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، مؤكداً ضرورة التصدي بكل حزم لاحتكار وتهريب السلع وبيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها، وكذلك توجيهاته لرئاسة المركز والحي بالبدء الفوري في أعمال رصف وتطوير شارعي وادي النيل والحمام ومنطقة لكوظ لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لهم، مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان باستمرار، تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين، وذلك لإعادة الانضباط للشارع.

وأكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلا ونهارا لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالاهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.