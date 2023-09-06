رئيس كهرباء القناة يتفقد موزع أكبر مشروع تنموي بجنوب سيناء

تفقد المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، موزع أكبر مشروع تنموي زراعي تقوم الدولة به في جنوب سيناء مشروع الريف المصري لزراعة 25000 فدان.

وحرص على تفقد إنشاء خطوط الجهد المتوسط داخل المشروع وطالب بضرورة الانتهاء من تجهيز الطرق داخل المشروع حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من تركيب كافة خطوط الجهد المتوسط كما طالب سيادته بضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والعالمية.

وطالب ان يتم تجهيز الأعمدة على الأرض قبل زراعتها وان يتم البدء فورا في شد اسلاك الجهد المتوسط للخطوط التي تم زراعتها، كما طالب بوضع جدول زمني محدد لانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر واحد .

يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس الشركة لأداء كافة قطاعات الشركة المختلفة لتقيم أدائها والوقوف على المشروعات القومية التي تنفذها الشركة وإزالة اي عقبات تواجه العمل.