تعرف علي جهود حماية المستهلك خلال حملاته الرقابية بالشرقية

لإحكام الرقابة على الأسعار والسلع..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وخلال شهر أغسطس الماضي ..

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على المحال التجارية والمصانع والأسواق بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين، ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية بشئون البيئة، وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

في مجال الرقابة التموينية

_ تم تحرير محضر ضد صاحب هايبر ا .س. س، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 باكتة عصير في 27 عبوة.

_ تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ا .ف، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 باكتة سكر ابيض في 10 أكياس.

_تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم م .ف .ع، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 10 كراتين مكرونة في 20 كيس.

_ تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ع. ا .م لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 75 قاروصة سجائر باجمالي 750 علبة

_تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف باسم م .م .م، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 20 شيكارة علف مواشى في 70كجم.

_تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف باسم ا .ع .ع، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 شيكارة خليط زوائد (ردة) في 10 كجم.

_ تم تحرير محضر صاحب محل لبيع مستلزمات الدهانات ضد صاحب ا .ع .م، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 30 شيكارة جبس في 30كجم.

_ تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع ك .ف للصناعات الغذائية والمكملات الغذائية، وذلك لحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي عدد 210 شرنك بكل شرنك 20 عبوة زنة الواحدة 200 ملل من نكتار مانجو.

_ تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت أ .ل، وذلك لحيازة سلع منتهية الصلاحية و سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ علي عصير وبسكوت وسجائر.

_ تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن منظفات ومستحضرات تجميل باسم ح .ر. ف، وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 100 كرتونة صابون.

_ تم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم م. هـ . ر، لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 قاروصة سجائر.

- تحرير محضر ضد ش ع غ صاحب محل حبوب وأعلاف لحيازتة وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على عدد 25 شيكارة خليط زوائد × 40 كجم.

- تحرير محضر ضد ا ع م صاحب سوبر ماركت لحيازتة وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، و تم التحفظ على 20 شيكارة ردة ×110 كجم.

- تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ج م ج لحيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 قاروصة سجائر.

- تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ا ع ا لحيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 25 كرتونة خل × 12 عبوة

- تحرير محضر ضد صاحب هايبر ماركت باسم ع م م وذلك حيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 37 لفه لانشون بقرى.

- تحرير محضر ضد صاحب محطة بنزين باسم م ح ع لحيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 28 جركن صابون معطر.

- تحرير محضر ضد صاحب محل اقمشة باسم م ا ع ا لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 3 توب قماش بوليستر في طول 80 متر.

- تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة باسم م ع ع لحيازتة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 2 قاروصة سجائر ×10 علب.

- تحرير محضر ضد صاحب مصنع حلويات باسم ع ا ا لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 5 شكائر سكر ابيض × 50 كجم.

- تحرير محضر ضد صاحب محل منتجات ورقية باسم م ر م لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عند 50 باكتة مناديل ورقية × 18 عبوة .

- تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع زيت الطعام باسم ع ك ا لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 50 كرتونة زيت طعام فى 12 عبوة × 600 ملي.

- تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم ن م ن لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 20 كرتونة زيت طعام × 12 عبوة.

- تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت باسم م م ا لحيازة عدد 2 قاروصة سجائر × 10 علب.

- تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد بناء باسم م ا ح د وذلك لحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 100 شيكارة اسمنت × 50كجم.

ويأتي ذلك بناءاً علي تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بكافة صوره، وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للإرتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية، وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية في التصدي لكافة أشكال الفساد.