كهنة كنيسة القدسين يترأسون فعاليات الأرثوذكس بسوهاج

يترأس كهنة كنيسة القديسين مارمرقس والبابا أثناسيوس، التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، غدًا الجمعة، النشاط والفعاليات الرعوية التي تفيض به جنابات المنابر الدينية أسبوعيًا ذلك بدءً من الساعة السابعة صباحًا.

أعادت الكنائس المصرية الأسبوع الماضي، إحياء ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة "زفة العذراء"، وهو مركب روحي يسير في جنابات الكنائس حاملين أيقونات أم النور والدة المسيح، ويرددون الحانًا وترانيم حول سيرة هذه السيرة الفريدة.

ويصادف النشاط الرعوي لهذا اليوم استعدادات الكنائس للاحتفال بـ"عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، ب الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

تذكر المصادر التاريخية هذه المناسبة أنها مأخودة من تاريخ مصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي اعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية.