الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مدبولى يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الكينية "نيروبي"، عقب مشاركته في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمتين بجلسة "أجندة المناخ الدولي"، وجلسة "الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ".

وعلى هامش المشاركة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس جمهورية كينيا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. كما استقبل "مدبولي" مبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له، وتفقد كذلك المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجريدة الورقية