رياضة الشرقية تُجرى قرعة منافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إجراء مراسم قرعة دورى مراكز الشباب بمحافظة الشرقية والذى يأتى فى نسخته العاشرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى اجريت فعاليتها بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، وذلك بحضور الدكتور ياسر عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية الأسبق والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم فرع الشرقية، والدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب

وخلال كلمته رحب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بالحضور ناقلا تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مشيرا إلى أهمية دوري مراكز الشباب في دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة، وبث روح الحماس، وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب، وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

ولفت إلى أن دوري مراكز الشباب يهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية، ويوطد العلاقات الاجتماعية بين الشباب من مختلف المحافظات، وتعزيز الانتماء الوطني والمجتمعي.

كما أشار عبد العظيم إلى أن دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة يختلف عن باقي النسخ السابقة، وسيتم تشكيل منتخب قوامه ٢٥ لاعب يمثلون محافظة الشرقية لتمثيل المحافظة بدوري الجمهورية، ويأتى اختيار اللاعبين من خلال تشكيل لجنة فنية تكون بدورها انتقاء لاعبي منتخب الشرقية، وفقا للشروط الفنية والمهارية والأخلاقية للاعبين .

اجريت مراسم القرعة وسحب الفرق المنافسة من خلال الضيوف وتم تقسيم الفرق الى أربع مجموعات بمشاركة عدد 17 فريق على مستوى المحافظة