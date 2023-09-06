التعاون السعودي يضم بيدرو من الوحدة الإماراتي

تمكنت إدارة نادي التعاون السعودي من التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، مهاجم فريق الوحدة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح التعاون فى الحصول على خدمات بيدرو لمدة موسمين حتى 2026، بعد أن تم شراء ما تبقى من عقده مع النادي الإماراتي بحسب التقارير التى أبرزتها الصحف السعودية.

بيدرو لاعب التعاون السعودي

وبلغت صفقة صاحب الـ “30 عامًا” مع ناديه 2.5 مليون يورو، أي نحو عشرة ملايين ريال، في حين تبلغ قيمته السوقية ستة ملايين يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

ووقع مسؤولو التعاون السعودي مؤخرا مع الجامبي موسى بارو، لاعب بولونيا الإيطالي، حتى عام 2026.