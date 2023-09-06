ارتفاع أسعار الأرز خلال تعاملات اليوم في الأسواق

أسعار الأرز.. شهدت أسعار الأرز الأبيض خلال مستهل التعاملات الصباحية في مضارب الأرز والسوق المحلية ولدى تجار الجملة قفزة حادة، وارتفع سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار ما بين 500 إلى 1300 جنيه للطن، بالرغم من اقتراب موسم حصاد الأرز في المحافظات، فضلًا عن استيراد الحكومة كميات من الأرز من الخارج.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذْ إنه ارتفع اليوم بشكل كبير الأمر الذي سوف يؤثر على المواطن ويسبب له القلق الفترة المقبلة، ويذكر أن الأرز يُعد مصدرًا أساسيًا للغذاء ولا غنى عنه في البيوت المصرية، وجاءت أسعاره اليوم على النحو الآتي:

سعر طن الأرز اليوم الأربعاء:

الارز

سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» زيادة اليوم بمقدار 200 جنيه للطن، ليصل إلى 12.700 جنيه.

كما زادت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار 200 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

صعدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 11.600 جنيه، مقارنة بسعره أمس 11.400 جنيه، بمقدار ارتفاع 200 جنيه بالطن.

الأرز الأبيض:

قفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 1300 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 20.800 جنيه.

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 18.300 جنيه، بدلًا من 17.800 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك:

سجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات 22 جنيهًا للمستهلك.