رسميا.. زد يضم الأنجولي ديلسون كاموني بعقد يمتد لثلاث سنوات

أعلن مسؤولو التعاقدات بنادي “زد”، عن اتمام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق، خلال الميركاتو الجاري، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد الأنجولي ديلسون كاموني بعقد يمتد لثلاث سنوات ،ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر ، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات ، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب و مصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي و محمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة و حمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي ، وايضا احمد سيد عبد النبي قادما من الاهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة ومصطفي زيكو من حرس الحدود وشادي حسين لاعبا لزد لثلاثة سنوات قادما من الاهلي ، وايضا عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات و الأنجولي ديلسون كاموني بعقد يمتد لثلاث سنوات.