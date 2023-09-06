كواليس صادمة حول مفاوضات اتحاد جدة لضم صلاح بالميركاتو

ما بين مؤيد ومعارض حول رحيل الدولى المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول الإنجليزي، لم يتضح الأمر حتى الآن ويتبقى أيام على غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يرغب مسئولو اتحاد جدة السعودي، فى الحصول على خدمات الفرعون الدولي محمد صلاح وارتداء قميص النمور خلال الميركاتو الجاري.

قدمت إدارة الاتحاد، عرضًا مغريًا لـ "صلاح"، بمفاوضات رسمية مع ليفربول لضم اللاعب، إلا أن إدارة الريدز رفضت العرض.

يقدم النمور عروضًا مغرية جديدة كل يوم سواء للاعب أو ناديه الإنجليزي، لشراء عقده بالمدة المتبقية، فبلغ العرض الأخير بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني، بجانب جميع الإضافات، وبذلك سيصبح صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

سيتقاضى محمد صلاح مبلغ 2.45 مليون جنيه إسترليني، كراتب أسبوعي للانتقال إلى صفوف اتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى نسبة من مبيعات القمصان، ومكافأة للفوز.

كواليس صادمة:

تناول برنامج "ملعب أون تايم"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، قصة وكواليس المفاوضات السعودية لاتحاد جدة لضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

أكد شوبير: "أن رئيس اتحاد جدة ومسئول صندوق الاستثمار السعودي، يتواجدان فى لندن، مشيرًا إلى أن العرض بلغ قيمة خيالية جدًّا ووصل لأغلى لاعب فى التاريخ.

وتابع: “المعلومة المؤكده أن محمد صلاح وافق على العرض السعودي، ولكن الحديث الآن مع ليفربول”، مشيرًا إلى أن الريدز يرغب فى تقاضي أكبر مبلغ ممكن للرد به على جماهير النادى الإنجليزي بعد إعلان رحيل اللاعب.