أسعار زيت الطعام في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام الهدوء والاستقرار على مستوى جميع الأنواع مُنذ أكثر من شهر تقريبًا، لدى تجار الجملة، وخيم الثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 62 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى التاجر، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 41,500 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 49,500 جنيه للطن.

أسعار الزيت الجملة اليوم

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 47,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 48,500 جنيه للطن.

زيت الأولين

وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 47,500 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.