تنسيق المرحلة الثالثة 2023| فتح باب التقديم لطلاب الدور الثاني خلال ساعات

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا أمام الطلاب الناجحين في الدور الثاني من الثانوية العامة خلال ساعات.

فتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يوم الأربعاء الماضي 30 أغسطس 2023 وحتى الجمعة 1 سبتمبر 2023، أمام الطلاب الناجحين في الدور الأول.

تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كاملة بعد انتهاء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2023.

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني يوم الإثنين الماضي بنسبة نجاح 89.04%، وظهرت إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة.

الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

وبلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة العلمية 205 درجات بإجمالي عدد طلاب 83 ألفًا و863 طالبًا وطالبة.

بلغ الحد الأدنى لتقديم طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي 50 ألفًا و983 طالبًا وطالبة.

بلغ إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية في الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات 134 ألفًا و846 طالبًا وطالبة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بعد فتح باب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).



يجب على طلاب الثانوية العامة إدخال رقم الجلوس والرقم السري لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

ضوابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023:

١. تتاح لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).