على نفقة المستهلك.. تغيير واستبدال جميع العدادات (الآي سي) الخاصة بالكهرباء

وجهت الشركة القابضة للكهرباء بمصر تعليمات وتوجيهات باستبدال وتغيير جميع العدادات (الآي سي) التابعة لإحدى الشركات الموردة والتى ثبت وجود بعض العيوب التقنية بالإضافة لسهولة اختراقها مما يشكل خطورة وعلى المواطنين التغيير فورًا.

كما أشارت الشركة القابضة أيضًا إلى أن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تتبنى استراتيجية وخطة لتغيير واستبدال أي عداد.

الشركة القابضة لكهرباء مصر

وتتبنى الشركة القابضة لكهرباء مصر استراتيجية وخطة قائمة على تغيير واستبدال أي عداد مضى عليه 10 سنوات على نفقة المواطن وذلك بحسب ما تضمنته تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بحسب تعليمات حماية المستهلك فيما يخص تعليمات القابضة فتشمل توزيع التكلفة بين المواطن وشركة التوزيع التابعة له ولكن ذلك في حالة واحدة، وهي عدم مرور 10 سنوات على تركيب العداد القديم.

ومن جانبها أصدرت شركات التوزيع توجيهات و تعليمات لرؤساء القطاع التابع لهم، بتغيير جميع العدادات الآي سي التى مضى عليها 10 سنوات.

سعر تغيير عداد الكهرباء

يبلغ سعر تكلفة العداد الكامل 1475 جنيهًا وذلك الذي مر عليه 10 سنوات، ويتحمل المواطن دفع قيمة سعر العداد كاملة أو سدادها على دفعات من خلال شحن كارت العداد في حالة مرور 10 سنوات على تركيب العداد.

ويشار إلى أن عدادات الآي سى لا توجد لها كروت شحن ومن الصعب استخراج كارت شحن للعداد، لذلك تم التأكيد على قرار تغيير واستبدال جميع عدادات (الآي سي) الخاصة بالكهرباء.