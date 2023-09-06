حبس ربة منزل متهمة بإنهاء حياة صغير وإلقاء جثمانه في ترعة بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية حبس سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإنهاء حياة نجل جيرانها الصغير بمركز منيا القمح، والذي تم العثور على جثمانه في مياه ترعة بنطاق مركز منيا القمح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثمان "مصطفى. م. ال"، عامين، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة داخل شكيارة طافية في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

تم انتشال الجثمان وتبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "سكر. غ. م"، 38 عامًا، ربة منزل، جارة لأسرة الطفل المجني عليه، وتبين أن المتهمة خطفت الطفل المجني عليه ووضعته في شيكارة وتخلصت من الجثمان بالمكان الذي تم العثور عليه وذلك انتقامًا من أسرته.

تم ضبط المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8080 إداري مركز شرطة منيا القمح لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها، وقررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية في محافظة الشرقية، قرر تجديد حبس شاب لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجة شقيقه داخل منزلها بنطاق دائرة قسم شرطة فاقوس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى بوصول" سارة. أ. م " 27 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بنطاق قسم شرطة فاقوس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بالمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها وإذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المجني عليها، وأن المتهم قد حاول الاعتداء على المجني عليها وأنهى حياتها داخل منزلها، فيما تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.