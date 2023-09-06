شريهان تظهر بـ"روب النوم" رفقة ابنتها.. تستعد لعمل جديد

شاركت الفنانة شريهان متابعيها عبر القصص القصيرة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة قد جمعتها بابنتها الصغرى تالية، لتخطف الأنظار بجمالها الطبيعي.

الفنانة شريهان وابنتها تالية

ويُعرف عن شريهان أنها لا تشارك جمهورها كل جديد تعرض تفاصيل حياتها على السوشيال ميديا، إلا أنها ظهرت عبر الستوري مع ابنتها تالية، وهي مرتدية الروب، محدد الخصر؛ ليبرز أنوثتها وحرصها المستمر على رشاقتها، ولم تضع أي مكياج، وهي خطوة جريئة تحسب لها لتفاجئ الجميع بجمال ملامحها دون تكلف.

وظهرت ابنتها بجوار شريهان، والتي أثارت الجدل لملامحها المشابهة لوالدتها، ومرتدية ملابس جريئة، فظهرت بالميني جيب وكروب توب باللون الفوشيا.

ابنة شريهان

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ14

وشاركت شريهان متابعيها ببعض الصور من احتفالها بعيد ميلاد إبنتها تالية الـ14 في أغسطس الماضي، وكتبت لها: "تزيدني فخرًا بك كل يوم، لقد كانت أجمل رحلة شاهدتك فيها تكبرين لتصبحي تلك الشابة التي أنت هي عليه اليوم" أحبك يا قلبي وروحي".

شريهان تعود للفن بعد 19 عاما

وعلى الجانب الآخر، فكان آخر عمل لها في مسرحية " كوكو شانيل " عام 2021، وقبلها فيلم العشق والدم والذي عُرض عام 2002، حيث اعتزلت الفن لمدة تقرب الـ 19 عاما.

وتدور قصة المسرحية حول حياة مصممة الأزياء الشهيرة (كوكو شانيل)، حيث تستعرض بدايتها المتواضعة منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء، وهي من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

شريهان ومدحت العدل

شريهان تستعد لعمل جديد بالتعاون مع مدحت العدل

وكشف مدحت العدل خلال تصريحاته الأخيرة أنه يستعد لإقامة أعمال فنية جديدة مع النجمة شريهان، قائلًا: "نحن بصدد عمل كبير لشريهان، مسلسل ضخم ومسرحية".

وتابع العدل: "شريهان شخصية ملهمة جدًا وتتعامل مع الفن حتى الآن بروح الهواية والبحث عن التفاصيل الصغيرة والمجهود الكبير وهي على المسرح تشعر أن عمرها 16 عامًا".