طارق شكري يعلن موافقة الحكومة على استخراج رخصة التشغيل الإداري لمرة واحدة

أعلن طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، عن موافقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندس وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على تسهيل جديد خاص برخصة التشغيل للمطورين التجاريين والإداريين، حيث يحصل مالك المشروع على رخصة تشغيل لمرة واحدة فقط، وبالنسبة للمستأجر تمتد رخصته إلى 5 سنوات.

وأضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات النسخة السابعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال" لمناقشة تطورات السوق العقارى، أن رخصة التشغيل كانت تمثل أكبر أزمة في ظل إلزام الملاك والمستأجرين باستخراجها بشكل سنوي، بجانب إلزام طالب رخصة التشغيل بالحصول على موافقات من جهات متعددة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار الوحدات العقارية تضاعف خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 100و 120%، وهو جزء من الأزمة الحالية.



ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري، أن غرفة التطوير العقاري نجحت في تلبية العديد من طلبات المطورين في ظل ضخامة الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن من أبرز المطالب هي زيادة النسبة البنائية بالمشروعات بنحو 10%، سواء عبر زيادة المساحات الأفقية أو استخدام التسهيل عبر تنفيذ روف على كل مبنى وفقا لمعامل الحجوم