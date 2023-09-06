60 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في انهيار عقار حدائق القبة

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين حتى الآن.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى جراء العقار المنهار:

قد تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.