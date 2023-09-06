الأرصاد تحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قيم الحرارة في هذه الفترة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات، ناصحة المشاهدين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الظهيرة أي من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا.

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ارتفاع قيم الحرارة

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه خلال فترات الليل سيكون هناك إحساسا بارتفاع قيم الحرارة حيث تهدأ سرعات الرياح، وتبدأ قيم الحرارة في الارتفاع في معظم محافظات الجمهورية.

تكون شبورة مائية في الصباح الباكر

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء فترة الليل من مائل للحرارة إلى معتدلة في معظم أنحاء الجمهورية، ومع استقرار الأحوال الجوية ووجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، فإن الظاهرة الجوية المؤثرة ستكون تكون شبورة مائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وستؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.

