طارق شكري: أسعار الوحدات العقارية تضاعف بنسبة 120%

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن أسعار الوحدات العقارية تضاعف خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 100و 120%، وهو جزء من الأزمة الحالية.

وأضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات النسخة السابعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال" لمناقشة تطورات السوق العقارى، أن غرفة التطوير العقاري نجحت في تلبية العديد من طلبات المطورين في ظل ضخامة الأزمة الحالية، لافتًا إلى أن من أبرز المطالب هي زيادة النسبة البنائية بالمشروعات بنحو 10%، سواء عبر زيادة المساحات الأفقية أو استخدام التسهيل عبر تنفيذ روف على كل مبنى وفقا لمعامل الحجوم.



وتقام النسخة السابعة من «ثنك كوميرشال» تحت عنوان «سوق عقارية أكثر تنوعًا»، من أجل بحث فرص الاستثمار العقارى فى القطاعات المهمة بالسوق العقارية المصرية، وخطط الشركات للتعامل مع تطورات القطاع وفرص النمو والتوسع.

وتبحث النسخة الجديدة من «ثنك كوميرشال» الأوضاع الحالية فى القطاع العقارى وتطور مبيعات الشركات وفرص النمو والتوسع والاستفادة من إقبال المصريين فى الخارج والأجانب على العقار المصرى.