سعر الدينار الكويتي.. شهد سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأربعاء في مصر، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية في مختلف البنوك، وجقق سعره اليوم في البنك المركزي 99.9210 جنيه للشراء، 100.3715 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم 99.0785 جنيه للشراء، 99.9968 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقع البنوك على الإنترنت، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية

دينار كويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 99.7535 جنيه للشراء، 100.065 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي 99.9210 جنيه للشراء، 100.3715 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.0785 جنيه للشراء، 99.9968 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك Cib

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم 97.3042 جنيه للشراء، 100.3404 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 96.721 جنيه للشراء، و100.331 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 98.0952 جنيه للشراء، 100.3307جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.