وصول 32 الف طن المونيوم لميناء سفاجا





اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمراليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة و658 شاحنةبضائع و159 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع عامة ومتنوعةو 351 شاحنة بضائع و100 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع عامة ومتنوعة و59 شاحنة بضائع و59 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم البحرى لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس و السفينة PATAGOINA وعلى متنها 32 الف طن المونيوم قادمة من استراليا وتغادر الميناء العبارة امل واستقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2875 طن بضائع عامة ومتنوعةو و 225 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة وسينا وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1465 راكب بموانيها .

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .