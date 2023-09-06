انهيار عقارات حدائق القبة.. ضحايا ومصابين تحت الأنقاض والأسباب صادمة

عقار حدائق القبة.. في مأساة جديدة شهدتها منطقة حدائق القبة.. سجلت سقوط عقار جديد، مما أودى بحياة شخصين وأصيب ٣ آخرين أسفل الأنقاض، إثر انهيار منزل قديم.

كما ‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بانهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

‏ وتكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة من جهودها للبحث عن أي أشخاص آخرين أسفل الأنقاض، كما نجحت القوات في استخراج شخصين متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات وجار البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق

وتعد تلك الواقعة ليست حديثة العهد بمنطقة كوبري القبة، عقب انهيار أكثر من عقار هذا العام فقط، بسبب قِدم المباني وعدم ترميم القديم منها، حيث شهدت المنطقة سقوط عقار آخر في 13 أغسطس الماضي مكون من 5 طوابق خالٍ من السكان، بشارع مصطفى عمر، من دون وقوع خسائر بشرية.

ويرجع انهيار العقارات بشكل مستمر لأنها قديمة، ويوجد العديد من المباني لها أمر إزالة لكن لم ينفذ.

كانت البداية عندما ورد بلاغ يفيد بوقوع انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق في منطقة حدائق القبة مساء أمس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة.

عقارات حدائق القبة

فيما انتقلت قوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة.

وبدأت أعمال رفع الأنقاض، ومن جانبهم يستمع رجال مباحث القاهرة لأقوال شهود العيان بحادث انهيار المنزل، كما تم الاستعانة بالمعدات لرفع الأنقاض، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضحايا تحت أنقاض عقار عزبة مكاوي

أما في 17 يوليو فتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكون من أربعة طوابق في شارع 8 أمتار، بعزبة مكاوي، في منطقة حدائق القبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن هناك ضحايا ومفقودين تحت الأنقاض، وبعمل قوات الإنقاذ والحماية المدنية تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: محمد. ع، 39 سنة، وشهد. إ، 41 سنة، كريمة إبراهيم، 25 سنة، روجينا محمد عبد الفتاح، 4 سنوات، فاطمة. ع، 32 سنة، نسمة. ع، 26 سنة، وعلي. ج، عام واحد.

خلال المعاينة تبين أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

ميل وانهيار جزئي

في أبريل الماضي، شهد حي حدائق القبة، ميل أحد العقارات السكنية المكونة من 5 طوابق، ما أسفر عن انهيار جزئي للعقار.

وتسبب انهيار العقار في إصابة سكان الحي بحالة من الزعر، كما تدخل عدد من الأهالي لإزالة بعض أثاث المنزل عقب انهياره بشكل جزئي.

كما تدخلت الأجهزة المعنية لإزالة أنقاض العقار المتآكل عقب انهيار جزء منه صباح اليوم.

وكان أحد شهود العيان قد أكد أن العقار كان مائلًا ومُتآكلًا، موضحًا أنه تلاحظ لسمعهم صباح اليوم صوت عالٍ يشير لسقوط شيء بقوة، وعندما هرعوا لرؤيته وجدوا العقار في حالة انهيار جزئي.

طلب إحاطة بفحص عقارات كوبري القبة

فيما رفع عضو بمجلس النواب المصري، بطلب إلى البرلمان بفحص كل البيوت القديمة الموجودة في منطقة حدائق القبة -أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة- التي شهدت انهيار أحد المباني.

وطالب نصر جميع الأهالي وأصحاب العقارات الصادر لها قرار بالترميم والتنكيس، بسرعة التوجه للجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادرة في حق بيوتهم.