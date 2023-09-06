موعد مباراة بيراميدز وإسبرطة سبور التركي الودية اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيره إسبرطة سبور التركي، فى اطار رابع مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بمدينة بوردور التركية.

موعد مباراة بيراميدز الودية اليوم

ويلعب بيراميدز لقاء ودى اليوم أمام إسبرطة سبور التركي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب ماكو ستاديوم.

بيان من المكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة

تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للإرتقاء المستمر بالرياضة المصرية .. وبخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادى بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع فى نطاقها نادى بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو بالمشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم .. وأنه على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم.

على جانب آخر، تعافى رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا في تركيا وشارك في التدريبات الجماعية وبات جاهزا تماما للمباريات المقبلة.

وأصيب رمضان صبحي بمزق في العضلة الضامة خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي من الإصابة، وغاب عن المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا اليوم لأول مرة وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا ولقاء الجيش الرواندي المحدد له يوم ١٧ سبتمبر الجاري في دور ال٣٢ من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.