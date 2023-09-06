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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023

وزير الصحة يستقبل مدير معهد الالتهابات البكتيرية بمعهد " فريدريش لوفلر" بألمانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر..استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور هاينريش نوبياور مدير معهد الالتهابات البكتيرية بمعهد فريدريش لو فلر بألمانيا.لمناقشة سبل التعاون المشترك.

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الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمعهد للعمل من خلال استراتيجية الصحة الواحدة؛ من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية المنقولة بالنواقل والقضاء عليها، حيث أن المعهد متميز في مجال التصدي لتلك الأمراض.وبحث سبل التعاون في مجال المعامل وتطويرها وتطوير استراتيجيات العمل بها، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون لتدريب العاملين بالمعامل وإمكانية إيفادهم إلى الدولة الألمانية لتلقي التدريبات اللازمة بما يضمن تعزيز وصقل مهاراتهم وينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد وزير الصحة على أن مصر تمتلك نظام ترصد قوي لرصد الأمراض الفيروسية والمعدية، مما يجعلها تتنبأ بأي مشاكل صحية قد تحدث مستقبلاً، ووجه  الوزير  خلال الاجتماع بتشكيل فريق عمل للتواصل مع المعهد والوصول إلى آليات تعاون واضحة تخدم بدورها الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.
 

جانب من اللقاء 

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