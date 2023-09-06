نجم صربيا يسطر اسمه وسط أساطير كرة السلة في بطولات العالم

جاءت بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها حاليا الفلبين واليابان واندونيسيا لتضع اسم نجم منتخب صربيا بوجدان بوجدانوفيتش وسط اساطير كرة السلة العالمية الذين حفروا أسمائهم في سجل البطولة الكبرى .

النجم الصربي الذي تألق في مباراة الدور ربع النهائي امام ليتوانيا وسجل ٢١ نقطة خلال المباراة ويقود منتخب بلاده الى الدور نصف النهائي حقق حتى الان عدد من الأرقام الرائعة التي وضعته في مصاف الأساطير لبطولات العالم.

الرمية الثلاثية التي سجلها بوجدانوفيتش وتقدمت به صربيا بنتيجة ٤٩ / ٣٨ قبل نهاية الشوط الاول لم تكن ثلاث نقاط عادية بل كانت النقاط التي وضعت بوجدان بوجدانوفيتش وسط اساطير سجلوا اكثر من ٤٠٠ نقطة في مبارياتهم على مدار بطولات العالم وجعلته يتجاوز الاسطورة الصربي درازان بيتروفيتش الذي سجل ٣٩٩ نقطة في بطولات العالم وهو الاعب الوحيد الذي مازال يشارك في المباريات في قائمة الاعبين الذين سجلوا فوق ٤٠٠ نقطة في مباريات بطولات العالم ولا شك وهو يملك حاليا ٤٠٤ نقطة يحتل بها المركز الثامن عشر في القائمة انه خلال المباريات المقبلة حتى نهاية هذه النسخة من بطولات العالم سيتقدم مراكز أخرى.

ايضا انجاز جديد ينتظر بوجدان بوجدانوفيتش في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة العالم الحالي عندما يسجل رمية ثلاثية خلال احداث المباراة حيث سيصبح الاعب الوحيد في تاريخ بطولات العالم الذي سجل رميات ثلاثية في ٢٤ مباراة متتالية في بطولات العالم ليبعد النجم كيرك بيني الذي سجل رميات ثلاثية في ٢٣ مباراة متتالية في بطولات العالم.

انجاز اخر يسعى له النجم الصربي خلال المباراتين القادمتين في بطولة العالم وهي تجاوز معدل ٢٠ نقطة في المباراة الواحدة في بطولتين متتاليتين للعالم فعلها من قبل أوسكا شميدت أسطورة البرازيل التاريخي في بطولات ١٩٨٢ و ١٩٨٦ و ١٩٩٠ واندرو جازي ١٩٩٠ و ١٩٩٤ و دريك نوفيتيسكي بطولتي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦ و عملاق الصين ياو مينج في بطولتي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦ .