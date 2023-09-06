كشف الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد الاعتدال الخريفي في مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون يوم 23 سبتمبر الجاري لتكون ذروة فصل الخريف فلكيا في ذلك اليوم.

الاعتدال الخريفي

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، في ذلك اليوم تشرق الشمس عمودية تمامًا على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية، على أن يكون الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

اشرف تادروس

الانقلاب الشتوي

وذكر، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيًا يومًا بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا) ، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظة.

سيد الفصول

ويعد فصل الخريف من أفضل فصول العام بل يُطلق عليه "سيد الفصول"، ويتميز بالاعتدال في درجات الحرارة، فهو يأتي مباشرة بعد فصل الصيف ولاسيما في الثالث والعشرين من سبتمبر لينقلنا من حرارة الصيف إلى اعتدال الجو.

ويبلغ عدد أيام فصل الخريف ما يقرب من 89 يومًا وتختلف من سنة لاخرى نتيجة دوران حركة الأرض.

وفي فصل الخريف يميل الجو إلى الاعتدال معظم الوقت، تتخلله بعض موجات الحر، وبعض النسمات الباردة، خصوصًا في ساعات الليل، وفي ساعات الصباح الباكر، أي إنّه يمتلك طقسًا متقلبًا نوعًا ما، ويجمع الفصول الأربعة في اليوم الواحد.

كما تًزرع في فصل الخريف أنواع كثيرة من النباتات مثل: الميرمية، والشقار، وأشجار النخيل، وشجر الحور، وشجر الدردار.

وفي فصل الخريف تكون فيه السماء غائمة جزيئًا معظم الوقت، وقد تظهر فيه السحب السوداء أو الرمادية.