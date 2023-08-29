افتتاح أول محطات الشحن السريع من مرسيدس-بنز EV في الخريف

ستطلق مرسيدس-بنز شبكتها المحورية للشحن عالي الطاقة في الربع الأخير من عام 2023 بسرعات تصل إلى 400 كيلووات – أكثر مما يمكن لأي سيارة كهربائية في السوق التعامل معه، حسبما ذكرت شركة كوم.

أعلنت باني. سيتم إطلاق المحطات في أتلانتا، جورجيا (قاعدة الشركة الرئيسية في الولايات المتحدة)، وتشنغدو، الصين، ومانهايم، ألمانيا. وتخطط شركة صناعة السيارات لبناء 400 موقع مركزي مع 2000 شاحن في الولايات المتحدة، و2000 حول العالم بحلول نهاية عام 2024.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت مرسيدس-بنز عن خطط للتعاون مع ChargePoint لبناء "شبكة شحن عالية الطاقة من مرسيدس-بنز". كان من المقرر أن تشتمل التركيبات الأولى على موصلات CCS وNACS (معيار الشحن في أمريكا الشمالية) من Tesla وأن تكون مفتوحة للسيارات الكهربائية غير التابعة لشركة مرسيدس.



الآن، قالت الشركة إنه "اعتمادًا على المنطقة، توفر محطات الشحن معدل شحن يصل حاليًا إلى 400 كيلووات، ويتم توفيره عبر أنظمة الشحن القياسية المعنية CCS1 (أمريكا الشمالية)، CCS2 [أوروبا]، NACS [Tesla] وGB/ تي [الصين]." ووعدت بأنه يمكن شحن كل مركبة بأقصى معدل للطاقة من خلال إدارة الشحن الذكية، لتقليل أوقات الانتظار إلى الحد الأدنى. وأضافت الشركة أن المراكز ستكون موجودة في "مناطق المرور الرئيسية وفي وكلاء مرسيدس بنز محددين".

وفي الشهر الماضي، قالت مرسيدس إنها ستعتمد نظام NACS لمركباتها الكهربائية في أمريكا الشمالية. قبل ذلك، ستمنح المالكين إمكانية الوصول إلى شبكة Tesla Supercharger من خلال محول CCS-to-NACS الذي سيصل في عام 2024 (تمتلك Tesla حاليًا حوالي 1,847 محطة شحن فائق في الولايات المتحدة مع 20,040 منفذ شحن فائق - ما يقرب من ثلثي جميع منافذ DC Fast EV) منافذ الشحن).

تعتبر صفقة مرسيدس بنز مع تسلا مستقلة عن شبكة الشحن الخاصة بها. في الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن خطط للتعاون مع ست شركات تصنيع سيارات أخرى بما في ذلك BMW وGM وHonda وHyundai وKia وStellantis لإنشاء شبكة مكونة من 30 ألف محطة شحن سريع جديدة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بدءًا من صيف عام 2024. وستوفر هذه أيضًا موصلات CCS وNACS.