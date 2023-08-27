سيد الفصول.. موعد فصل الخريف جغرافيًا وأهم سماته

فصل الخريف.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد بدء فصل الخريف جغرافيًا، وذلك هروبًا من حرارة الصيف الذي يتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة عن معدلاتها الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وتؤثر على نسب درجات الحرارة.

سيد الفصول

ولكن يمكن القول، بأن فصل الخريف من أفضل فصول العام بل يُطلق ليه "سيد الفصول"، ويتميز بالاعتدال في درجات الحرارة، فهو يأتي مباشرة بعد فصل الصيف ولاسيما في الثالث والعشرين من سبتمبر لينقلنا من حرارة الصيف إلى اعتدال الجو.

ويبلغ عدد أيام فصل الخريف ما يقرب من 89 يومًا وتختلف من سنة لاخرى نتيجة دوران حركة الأرض.

خصائص فصل الخريف

يتحول فيه لون ورق الشجر إلى اللون الأصفر أو الأحمر أو البرتقالي أو البني وتتساقط أوراق جميع النباتات غير دائمة الخضرة.

يتساوى خلاله طول الليل مع طول النهار، ثم يبدأ طول النهار بالتناقص تدريجيًا، ويزداد طول الليل تدريجيًا.

يميل الجو إلى الاعتدال معظم الوقت، تتخلله بعض موجات الحر، وبعض النسمات الباردة، خصوصًا في ساعات الليل، وفي ساعات الصباح الباكر، أي إنّه يمتلك طقسًا متقلبًا نوعًا ما.

يجمع فصل الخريف الأربعة فصول في اليوم الواحد.

يميل فصل الخريف لأن يكون الجو فيه أحيانًا مغبرًا وجافًا.

يكثر في فصل الخريف الأمراض الالتهابية بسبب تقلبات الطقس، مثل الرشح والإنفلونزا والنزلات الرئوية ومرض الربو التحسسي وأمراض العيون.

كما يعمل فصل الخريف على تجفيف التربة والنبات، ويُقلل نسبة المياه والرطوبة في الجو.

وفي فصل الخريف أيضًا تبدأ بعض الحيوانات بالدخول في مرحلة البيات الشتوي، والاختباء في الجحور والأوكار والبيوت الخاصة بها مثل الأفاعي والقوارض وغيرها من الحيوانات ذوات الدم البارد.

هناك العديد من أنواع الأزهار يبدأ موسم ازدهارها في فصل الخريف تحديدًا ومن أشهر هذه الأزهار نبتة تسمى ورد الغريب وسمّيت بهذا الاسم لأنها تخالف ورد الربيع وتُزهر في فصل الخريف.

كما تًزرع في فصل الخريف أنواع كثيرة من النباتات مثل: الميرمية، والشقار، وأشجار النخيل، وشجر الحور، وشجر الدردار.

وفي فصل الخريف تكون فيه السماء غائمة جزيئًا معظم الوقت، وقد تظهر فيه السحب السوداء أو الرمادية.