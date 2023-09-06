أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6- 9 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2205 جنيهات للجرام، في حين سجل سعر الذهب بالبورصة العالمية 1942 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2205 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1890 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17640 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا:

عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع مع بداية التداولات، وذلك بدعم من التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري، وذلك بعد عدد من البيانات الضعيفة التي تصدرت عن الاقتصاد الأمريكي كان آخرها ارتفاع معدل البطالة.

تتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1942 دولارًا للأونصة مترفعة خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% لتقترب من أعلى مستوى في شهر الذي سجلته يوم الجمعة الماضية عند المستوى 1953 دولارًا للأونصة.

ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% وذلك بعد صدور عدد من البيانات الاقتصادية عن قطاعات مختلفة في الاقتصاد الأمريكي أظهرت تباطؤ الأمر الذي يدل على بداية ظهور تأثير واضح لسلسلة رفع أسعار الفائدة التي بدأت منذ مارس 2022 على النشاط الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

بالتالي تزايدت التوقعات أن البنك الفيدرالي قد يتوقف خلال اجتماعه المقبل في 19-20 سبتمبر عن رفع الفائدة للعمل على تقييم الوضع الحالي للاقتصاد قبل اتخاذ قراره بوقف عمليات رفع الفائدة بشكل كامل أو العودة إلى رفع الفائدة مجددًّا في اجتماع نوفمبر.

التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال بنسبة 94% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، واحتمال آخر بنسبة 57.7% بتثبيت الفائدة أيضًا خلال اجتماع شهر نوفمبر.

تداولات الذهب حتى موعد اجتماع البنك الفيدرالي في سبتمبر الجاري ستعتمد بشكل كبير على أداء الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، في ظل العلاقة العكسية القوية التي تربط بينهما، وفق جولد بيليون انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1%، ولكنه يتداول بالقرب من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن شهد الدولار سلسلة من الارتفاع استمرت 7 أسابيع متتالية.

من جهة أخرى شهد العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجع خلال الأسبوعين الماضيين وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى منذ 15 عامًا، ولكن يبقى العائد يتداول فوق المستوى 4% الأمر الذي يمثل ضغطًا على أسعار الذهب.

الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع عوائد السندات الأمريكية، وذلك بسبب أن الذهب لا يقدم عائدًا لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائدًا يتزايد مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، بينما يتأثر الذهب أيضًا بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

