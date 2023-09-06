تنسيق طلاب الدور الثاني.. ننشر رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

يترقب الطلاب الناجحين في الدور الثاني بالثانوية العامة، موعد انطلاق تنسيق المرحلة، لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وحددت وزارة التعليم العالي رابط موقع التنسيق الإلكترونى حتى يتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات من خلال تسجيل الدخول على موقع التنسيق كالتالي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق قد أكد أنه لن يتم فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى إلا بعد التأكد من وجود شهادات الثانوية العامة للطلاب فى المدارس.