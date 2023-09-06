ألونسو يسير على خطى الكبار في عالم التدريب

واصل المدرب الأسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لـ باير ليفركوزن، قيادة فريقه لتقديم عروض متميزة في الموسم الثاني على التوالي.

وتمكن ألونسو، الذي استلم قيادة فريق ليفركوزن في شهر أكتوبر من عام 2022، من قيادة الفريق الألماني للتأهل إلى الدوري الأوروبي بفضل سلسلة من الأداء المبهر.

بدأ الموسم الحالي بقوة كبيرة، حيث حقق العلامات الكاملة في أول 3 مباريات بالدوري الألماني، بفوزه على لايبزيج، وبوروسيا مونشنغلادباخ، ودارمشتات.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، متفوقا على بايرن ميونخ الوصيف بفارق الأهداف.

تشابي ألونسو

ألونسو يسير على خطى مدربيه في الموسم الحالي

وبالنظر إلى أن ألونسو وصل إلى العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري، فإنه يتساوى مع المدربيين اللذين سبق أن عملا تحت قيادتهما، وهما الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.

ولعب تحت قيادة أنشيلوتي في المرينجي لموسم واحد 2013-2014، ثم رحل إلى بايرن ميونخ ليشارك مع جوارديولا خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

وشارك في موسمه الأخير من مسيرته تحت قيادة المدرب الإيطالي، وهذه المرة مع نادي بايرن ميونخ، قبل أن يُعتزل اللعبة بشكل كامل، لعب الإسباني 82 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي، و79 مباراة تحت قيادة جوارديولا.

هل يتمكن ألونسو أن يصبح أحد عمالقة التدريب

نجح ألونسو خلال فترة قصيرة، من لفت الأنظار إليه من خلال العمل المميز الذي قدمه مع الفريق الألماني حتى الآن.

وتمكن المدرب الإسباني الشاب من إخراج الفريق الألماني من دائرة الهبوط الموسم الماضي حتى قاده إلى المركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

ألونسو

وأصبح ليفركوزن يمتلك هوية واضحة مع المدرب الإسباني، مما جعل جميع فرق البوندسليجا تأخذ حذر كبير عند مواجهته.

تميز ألونسو مع الفريق الألماني، فتح الباب أمامه لتدريب ريال مدريد في المستقبل، بحسب العديد من المصادر والصحف المقربة من النادي الملكي.

وإذا استمر في تقديم عروضه المميزة ومن ثم الانتقال إلى ريال مدريد، فإنه سيفتح الطريق أمامه ليسير على خطى العمالقة في عالم التدريب.