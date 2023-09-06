حادث تصادم سيارتين بأعلى كبرى خزان أسوان

شهد كوبري خزان أسوان حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أعلى كوبرى خزان أسوان، مما أسفر عن أصابة ضابط شرطة، و مجند وشخصين أخرون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.



وتبين أن المصابين هم كلاً من:ضابط شرطه يدعى حسن يوسف ابو زيد، ويبلغ من العمر ٣٢ سنة وإصابته اشتباه كسر بالحوض، و مجند يدعى محمود احمد الصادق، يبلغ من العمر ٢٣ سنه، وإصابته كدمه بالرأس، و عامر ابراهيم احمد على، يبلغ من العمر ٢٧سنه، وإصابته جرح قطعى بالرأس، و سعد معوض أحمد، يبلغ من العمر ٥٨ سنه، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.