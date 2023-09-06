وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد العمل بمستشفى رمد بنها

قام الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بجولة مرورية مفاجئة مساء اليوم ، لمستشفي رمد بنها، للاطمئنان على أحوال المرضي والخدمات الصحية المقدمة وتوافر الأدوية ، والإطمئنان أيضا على إنتظام سير العمل بالمستشفي.

ورافق أثناء الجولة الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية ، والدكتور /يوسف عرابي مدير إدارة الطواريء والرعاية الحرجة والعاجلة بالقليوبية ؛

حيث كان فى إستقبالهم الدكتورة هبه حمد وكيلة المستشفي ، والتي أوضحت لسيادته خطة تطوير المستشفي .

وقام بتفقد أقسام الإستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى وتحدث الي المرضي لإستطلاع آرائهم فى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم كما تفقد وكيل الوزارة عيادة الأسنان بالمستشفى .

وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وكذلك تواجد الفريق الطبي النوباتجي كاملاً ، وأكد أنه لا تهاون مع أي حالات غياب من الفريق النوبتجي.

هذا وقد أسفرت زيارة سيادته عن عدة توصيات أهمها:

▪︎رفع مستوي الأداء الفني للمستشفي

▪︎ضرورة إجراء عمليات الحول في خلال ٤٨ ساعة

▪︎ رفغ مؤشرات الأداء بالعمليات الجراحية بحيث ألا يقل عددها عن ٣٠ عملية يومياً مناظرة ً بكبري مستشفيات الرمد بالجمهورية.

وتأتي الزيارة بناءً علي توجيهات معالي الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتحت إشراف اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية؛ في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمة لائقة للمواطنين والتخفيف عن المرضى والحد من آلامهم .