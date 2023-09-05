المضادات الحيوية تهدد حياتك في هذه الحالة.. طبيبة تحذر من كارثة صحية

حذرت طبيبة روسية من أن تناول المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالإنفلونزا قد يهدد الصحة بأمراض خطيرة لا حصر لها.

مخاطر المضادات الحيوية

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أشارت الطبيبة إلى أنه قد يكون للشخص رد فعل تحسسي تجاه المضادات الحيوية، أي يظهر لديه مثلا الشرى الجلدي مع حكة وتورم الحنجرة وطفح يغطي الجلد، ما يعقد حالته ويطيل من فترة علاجه وشفائه.

مخاطر المضادات الحيوية

وحسبما أفادت الطبيبة، لا يساعد تناول المضادات الحيوية في حالة إصابة الشخص بعدوى الجهاز التنفسي، لأنها غالبًا ما تكون فيروسية، لذا يجب أن نفهم أن المضادات الحيوية ليست فعالة ضد الفيروسات.

أضرار المضاد الحيوي الخطيرة

في الوقت نفسه، حذرت الطبيبة من أنه في بعض الحالات النادرة من الممكن أن يسبب تناول المضادات الحيوية ردود فعل تحسسية شديدة وخطيرة تسمى بالتأق، ومن أبرز الأضرار التي قد تظهر:﻿

1- الشعور بالدوار أو الإغماء.

2- صعوبات في التنفس.

3- تسارع ضربت القلب.

4- جلد رطب.

5- فقدان الوعي.

6- طفح جلدي شديد.

7- خلايا النحل على أجزاء كبيرة من الجسم.

8- الوذمة الوعائية.

9- تورم في الفم، والحلق، والوجه.

10- آلام في المعدة.﻿