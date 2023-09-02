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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تأثير تناول المضادات الحيوية على الأمعاء.. استشاري جراحة قولون يحذر من كارثة

تأثير تناول المضادات
تأثير تناول المضادات الحيوية على الأمعاء

يحذر استشاري جراحة قولون من أن تناول المضادات الحيوية من دون استشارة الطبيب قد تُعرض الشخص إلى مخاطر صحية بالغة، أبرزها تلف البكتيريا النافعة بالأمعاء فضلاً عن حدوث تلف في مناطق أخرى من الجسم.

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بعد تحذيرات هيئة الدواء.. أضرار المضادات الحيوية

تأثير تناول المضادات الحيوية على الأمعاء

 ووفقًا لما ذكره موقع BBC، أكد الطبيب إن الميكروبات التي تعيش في الأمعاء تشكل شبكة معقدة من الكائنات الحية الدقيقة وكل الأشياء التي تحتاج إليها من أجل البقاء على قيد الحياة داخل الجسم، لافتًا  إن الميكروبات التي تعيش داخل الأمعاء بدور كبير في الحفاظ على صحتنا.

تأثير تناول المضادات الحيوية على الأمعاء

ويشمل ذلك تنظيم عمل الجهاز المناعي وتسهيل الهضم، ويرى الخبراء أن المضادات الحيوية تعد أحد أكثر الأشياء التي تشكل خطرًا على ميكروبات أمعائنا.

وتعد المضادات الحيوية، التي يصفها الأطباء للعلاج أو الوقاية من العدوى البكتيرية، حجر زاوية للطب الحديث. لكن خلال عملية استهداف البكتيريا التي تتسبب في حدوث العدوى في أجسامنا، بإمكان المضادات الحيوية أيضا أن تقضي على بكتيريا أخرى في أجسامنا بدون قصد.

في القوت نفسه، أكدت الدراسات الحديثة أن هناك مخاوف كبيرة نتيجة الاعتماد المتزايد على استعمال المضادات الحيوية في العشر سنوات الماضية ارتفع عدد الوصفات الطبية للمضادات الحيوية بنسبة 65 %، ليشدد الأطباء على أن المشكلة في استخدام المضادات الحيوية في هذه الحالة تصبح مزدوجة، ما بين الضرر الذي يلحق بميكروبات الأمعاء، وبين تزايد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

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