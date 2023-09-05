أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، حريق نشب في إحدى الشقق السكنية داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع الروضة في منطقة إمبابة بالجيزة.

السيطرة على حريق بشقة سكنية بإمبابة

وكان نشب حريق بالطابق الثاني داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع الروضة بمنطقة أمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور هرعت سيارات الأطفاء وجارٍ السيطرة عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه.

حادث تصادم ميكروباص بالرصيف

كما شهد طريق الأوسطي اتجاه حلوان، أمام كارتة الفيوم 6 أكتوبر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لعمل العلاج اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ من الخدمات المعينة بالطريق بإخطار يفيد بـ إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالرصيف بالطريق الأوسطي تجاه حلوان، أمام كارتة الفيوم 6 أكتوبر.

السيطرة على حريق بـ أبراج الميراج بالمعادي الجديدة

وقد سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل غرفة نوم بعقار في أبراج الميراج بالمعادي الجديدة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في عقار سكني بمنطقة أبراج الميراج بمنطقة المعادي الجديدة، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في غرفة نوم وتم السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وجرى تحرير المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب حيال الواقعة.